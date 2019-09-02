В Хабаровском крае из-за паводка дети добираются до школ на лодках

Спасатели помогают родителям и их детям из подтопленных районов Хабаровского края добираться до школ на лодках в первый учебный день. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

В понедельник в российских школах начался учебный год. В Хабаровском крае и соседней ЕАО из-за паводка был объявлен режим ЧС.

В сообщении отмечается, что на праздничные линейки в школы спасатели помогли добраться школьникам и их родителям. Спасатели будут ежедневно сопровождать ребят в школу, пока вода не спадет.

Пресс-служба дальневосточного отряда МЧС сообщает, что в подтопленных районах ЕАО и Хабарвоского края спасатели доносили детей на руках к машинам, которые отвозили их в школу. Так, поселке Николаевка в ЕАО в школу везли на машине МЧС высокой проходимости.

Паводок в Хабаровском крае подтопил уже 170 домов в 37 населенных пунктах. Также отмечается подтопление 656 приусадебных участков.