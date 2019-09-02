ПФР предложил пересмотреть механизм выплат пенсионных накоплений, сообщают СМИ

Пенсионный фонд России предложил поднять порог накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию единовременно. Об том пишет РБК со ссылкой на письмо ПФР, разосланное в заинтересованные ведомства.

Издание отмечает, что выходящие на пенсию граждане РФ на данный момент получить наполнения единовременно в том случае, если накопительная пенсия меньше пяти процентов от суммы всей пенсии. Если же сумма превышает пять процентов, то гражданину назначается накопительная пенсия. Согласно приблизительным подсчетам, для этой пенсии нужно иметь более 177 тысяч рублей пенсионных накоплений.

Отмечается, что ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсий и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет на 20 процентов выше федерального прожиточного минимума пенсионера. РБК отмечает, что в случае реализации предложений, доля получающих накопительную пенсию в единовременном виде, возрастет.

Пресс-служба Минтруда подтвердила изданию содержание письма.