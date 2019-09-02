«Известия» пишут, что в России вырастут цены на авиабилеты

Цены на авиабилеты по итогам 2019 года поднимутся на 9–10 % по сравнению с предыдущим годом, пишет в понедельник газета «Известия», ссылаясь на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова.

«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — рассказал Шокуров.

Согласно информации АЭВТ, в 2018 году убытки авиакомпаний составили около 54 миллиардов рублей, в то время как в I квартале нынешнего года они уже достигли 45 миллиардов рублей, что на 32 % превысило сумму за аналогичный период прошлого года.

Эксперты рассказали «Известиям», что рост цен на авиабилеты вызван резким повышением стоимости авиакеросина за 2018 год и избытком мест в действующем флоте. На этом фоне предпосылок для долгосрочного снижения цен нет, и с наступлением нового «высокого сезона» стоимость перелетов будет только расти.