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Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

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6:36   2 Сентября 2019
Весь мир

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

Устроившего в районе города Одесса в американском штате Техас стрельбу мужчину уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.

Мужчина открыл стрельбу 31 августа и был убит. Число жертв достигает семи человек, еще более двадцати пострадали. Полиция установила личность стрелка, им был Сет Этор. Злоумышленник не был связан с какими-либо террористическими организациями.

По данным газеты, начальник полиции Одессы Майкл Герке рассказал, что власти изначально отказывались называть имя стрелка, не желая способствовать его «известности за его дела».

Власти сообщают, что Этор в субботу утром был уволен со своей работы из компании грузовых перевозок.

Ранее телеканал CNN опубликовал фотографии убийцы, которые ему предоставил источник из правоохранительных органов. По словам источника, фотографии были сделаны в 2001 году.

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Автор: Олег Королев
#техас #стрельба в сша

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