Главы Минтруда РФ и Турции обсудили договор о социальном обеспечении

Глава Минтруда РФ Максим Топилин и его турецкий коллега Зехры Сельчук обсудил в японской Мацуяме в ходе министерской встречи в рамках G20 подготовку договора о социальном обеспечении между Россией и Турцией, рассказали в понедельник в пресс-службе российского ведомства.

Уточняется, что предметом договора станут страховые пенсии, материнские пособия, обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и прочие социальные выплаты.

По информации пресс-службы, предполагается, что российско-турецкий договор о соцобеспечении будет основан на пропорциональном принципе и коснется граждан обеих сторон, проживающих на их территории.