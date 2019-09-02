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6:26   2 Сентября 2019
Весь мир

Главы Минтруда РФ и Турции обсудили договор о социальном обеспечении

Главы Минтруда РФ и Турции обсудили договор о социальном обеспечении

Глава Минтруда РФ Максим Топилин и его турецкий коллега Зехры Сельчук обсудил в японской Мацуяме в ходе министерской встречи в рамках G20 подготовку договора о социальном обеспечении между Россией и Турцией, рассказали в понедельник в пресс-службе российского ведомства.

Уточняется, что предметом договора станут страховые пенсии, материнские пособия, обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и прочие социальные выплаты.

По информации пресс-службы, предполагается, что российско-турецкий договор о соцобеспечении будет основан на пропорциональном принципе и коснется граждан обеих сторон, проживающих на их территории.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #турция #топилин #минтруд

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