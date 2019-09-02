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 Роль учителя в процессе цифровизации образования усложняется, заявила Матиенко

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Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

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6:20   2 Сентября 2019
Весь мир

Декларация о сотрудничестве Минтруда РФ и Франции будет подписана в ближайшие месяцы

Декларация о сотрудничестве Минтруда РФ и Франции будет подписана в ближайшие месяцы

Российский министр труда и соцзащиты Максим Топилин, участвующий в министерской встрече «большой двадцатки» в японской Мацуяме, обсудил в понедельник с коллегой из Франции Мюриэль Пенико ряд тем, в частности, подписание декларации о намерениях между министерствами двух стран.

«Стороны обсудили вопросы развития профессиональных стандартов и профессиональных компетенций, а также подписание декларации о намерениях между министрами труда России и Франции», — уточнили в пресс-службе Минтруда.

Топилин сообщил, что проект декларации близок к завершению и может быть подписан в ближайшие месяцы.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #франция #топилин #минтруд

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