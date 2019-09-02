Метрополитен Гонконга подвергся актам вандализма

Более 40 станций метрополитена в Гонконге в прошедшие выходные подверглись актам вандализма со стороны протестующих радикалов, рассказала в понедельник, 2 сентября, корпорация MTR — оператор железнодорожного транспорта.

Отмечается, что участники акций протеста в субботу разгромили 32 станции и еще 12 в воскресенье, часть станций пришлось временно закрыть.

В частности, на станции «Тун Чун» недалеко от аэропорта люди в масках принялись крушить оборудование, бить стекла, исписали стены, испортили камеры наблюдения.

Между тем, ранее корпорация MTR заручилась поддержкой Верховного суда в получении официального предписания, предусматривающего юридическую ответственность за нарушение работы подземки, неадекватное поведение на станциях и в поездах, повреждение оборудования, оскорбление персонала.

Напомним, многотысячные несанкционированные акции протеста в Гонконге продолжаются почти три месяца.