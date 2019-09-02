Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Известия» пишут, что в России вырастут цены на авиабилеты

«Известия» пишут, что в России вырастут цены на авиабилеты

 Роль учителя в процессе цифровизации образования усложняется, заявила Матиенко

Роль учителя в процессе цифровизации образования усложняется, заявила Матиенко
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 на юго-востоке Фиджи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 на юго-востоке Фиджи
«Известия» пишут, что в России вырастут цены на авиабилеты

«Известия» пишут, что в России вырастут цены на авиабилеты

 Роль учителя в процессе цифровизации образования усложняется, заявила Матиенко

Роль учителя в процессе цифровизации образования усложняется, заявила Матиенко
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 на юго-востоке Фиджи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 на юго-востоке Фиджи
6:13   2 Сентября 2019
Весь мир

Метрополитен Гонконга подвергся актам вандализма

Метрополитен Гонконга подвергся актам вандализма

Более 40 станций метрополитена в Гонконге в прошедшие выходные подверглись актам вандализма со стороны протестующих радикалов, рассказала в понедельник, 2 сентября, корпорация MTR — оператор железнодорожного транспорта.

 

Отмечается, что участники акций протеста в субботу разгромили 32 станции и еще 12 в воскресенье, часть станций пришлось временно закрыть.

В частности, на станции «Тун Чун» недалеко от аэропорта люди в масках принялись крушить оборудование, бить стекла, исписали стены, испортили камеры наблюдения.

Между тем, ранее корпорация MTR заручилась поддержкой Верховного суда в получении официального предписания, предусматривающего юридическую ответственность за нарушение работы подземки, неадекватное поведение на станциях и в поездах, повреждение оборудования, оскорбление персонала.

Напомним, многотысячные несанкционированные акции протеста в Гонконге продолжаются почти три месяца.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#метро #протесты #вандализм #гонконг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...