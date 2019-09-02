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6:06   2 Сентября 2019
Весь мир

Возможной причиной ядерной войны может стать ошибка искусственного интеллекта, пишут СМИ

Возможной причиной ядерной войны может стать ошибка искусственного интеллекта, пишут СМИ

Серьезная опасность использования в военных системах искусственного интеллекта заключается в его участии при принятии решения о нанесении ядерного удара, заявил бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк в интервью Breaking Defense.

По его словам, системы искусственного интеллекта не должны участвовать в контроле ядерного вооружения, поскольку они не запуская по определенным показателям и параметрам. Отмечается, что в некоторых ситуациях искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, что является «тревожной перспективой».

В качестве примера Уорк приводит российскую систему «Периметр», которая якобы может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, после чего направит запрос в штаб, и если вдруг не получит ответа, может отдать команду на запуск баллистических и межконтинентальных ракет.

Также эксперт отметил, что использование искусственного интеллекта в военной сфере может привести к плачевным последствиям и без его прямого участия в управлении ядерным оружием. В частности, такой сферой может быть его использование при анализе разведывательных данных, а также системах раннего предупреждения.

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Автор: Олег Королев
#ядерное оружие #искусственный интеллект

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