Российские дипломаты отметили стойкость Бутиной

Дипломаты посольства РФ в США посетили Марию Бутину в американской тюрьме, сообщает российское посольство на своей странице в Facebook.

Дипломаты посольства посетили Марию Бутину в федеральной тюрьме Таллахасси (штат Флорида). По их словам, россиянка жалоб на здоровье и условия содержания не имеет.

Посольство отмечает, что россиянка держится стойко, и благодарит всех неравнодушных за поддержку. Также она надеется на скорое возвращение домой.

Подчеркивается, что диппредставительство РФ продолжит обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Бутиной. Дипломаты заявили, что проследят за тем, чтобы процесс депортации в Россию прошел без задержек.

Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной - пятое ноября.