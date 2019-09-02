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«Известия» пишут, что в России вырастут цены на авиабилеты

«Известия» пишут, что в России вырастут цены на авиабилеты

 Роль учителя в процессе цифровизации образования усложняется, заявила Матиенко

Роль учителя в процессе цифровизации образования усложняется, заявила Матиенко
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки, сообщает NYT

 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 на юго-востоке Фиджи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 на юго-востоке Фиджи
5:31   2 Сентября 2019
Весь мир

Российские дипломаты отметили стойкость Бутиной

Российские дипломаты отметили стойкость Бутиной

Дипломаты посольства РФ в США посетили Марию Бутину в американской тюрьме, сообщает российское посольство на своей странице в Facebook.

Дипломаты посольства посетили Марию Бутину в федеральной тюрьме Таллахасси (штат Флорида). По их словам, россиянка жалоб на здоровье и условия содержания не имеет.

Посольство отмечает, что россиянка держится стойко, и благодарит всех неравнодушных за поддержку. Также она надеется на скорое возвращение домой.

Подчеркивается, что диппредставительство РФ продолжит обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Бутиной. Дипломаты заявили, что проследят за тем, чтобы процесс депортации в Россию прошел без задержек.

Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной - пятое ноября.

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Автор: Олег Королев
#бутина

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