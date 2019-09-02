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5:55   2 Сентября 2019
Весь мир

Жириновский придумал, как наказать Польшу за позицию о роли СССР по Второй мировой войне

Жириновский придумал, как наказать Польшу за позицию о роли СССР по Второй мировой войне

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что России следует во всех учебниках написать о Польше как о главном виновнике начала Второй мировой войны, наказав таким образом за позицию по поводу роли в ней Советского Союза.

Политик напомнил в Telegram, что именно Польша во главе с Юзефом Пилсудским стала одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы XX века, подписав в 1934 году Пакт Пилсудского — Гитлера.

«Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 г., молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 г. и речи быть не могло. Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись», — считает глава ЛДПР.

Напомним, в этом году Польша, по словам замминистра иностранных дел страны Шимона Шинковского, отбирала гостей траурного мероприятия в память о начале Второй мировой войны по «современному критерию». На торжества оказались приглашены представители стран ЕС, НАТО и «Восточного партнерства», Россия же приглашения не получила.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, не могут быть полноценными без участия России.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #польша #жириновский #вторая мировая война

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