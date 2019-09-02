Российско-японские маневры состоятся на Сахалине

Учения с участием судов России и Японии пройдут в акватории залива Анива на Сахалине, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

Отмечается, что маневры состоятся в рамках визита патрульного судна «Цугару» управления береговой охраны Японии, которое будет находиться в порту Корсакова с 3 по 5 сентября.

По данным погрануправления, жители Сахалина смогут 5 сентября осмотреть российский пограничный сторожевой корабль «Дозорный», а также японское патрульное судно «Цугару». Желающих доставят на суда спецтранспортом.