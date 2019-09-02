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4:42   2 Сентября 2019
Весь мир

Российско-японские маневры состоятся на Сахалине

Российско-японские маневры состоятся на Сахалине

Учения с участием судов России и Японии пройдут в акватории залива Анива на Сахалине, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

Отмечается, что маневры состоятся в рамках визита патрульного судна «Цугару» управления береговой охраны Японии, которое будет находиться в порту Корсакова с 3 по 5 сентября.

По данным погрануправления, жители Сахалина смогут 5 сентября осмотреть российский пограничный сторожевой корабль «Дозорный», а также японское патрульное судно «Цугару». Желающих доставят на суда спецтранспортом.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #учения #япония #сахалин

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