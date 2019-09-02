Роль учителя в процессе цифровизации образования усложняется, заявила Матиенко

Внедряя цифровизацию образования, следует повышать роль учителя-наставника. Об этом в своей статье, опубликованной «Парламентской газетой», пишет председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В своем материале Матвиенко обратила внимание на проблемы, которые могут возникнуть при повсеместном внедрении цифрового образования.

Сенатор, ссылаясь на экспертов, отмечает, что цифровизация может нанести вред социализации ребенка, «роботизировать» контакт учителя и ученика, свести роль учителя до роли консультанта и увеличить число случаев ухода ребенка в виртуальную реальность. Матвиенко подчеркивает, что главной опасностью является дегуманизация, обесценивание ценности человека.

По ее мнению, «цифра» не поможет избежать детской хитрости и лени: владеющие компьютер дети все равно смогут найти лазейку, которая позволит им менять оценки в электронном дневнике.

При этом Матвиенко отмечает, что у цифровизация несет и положительные моменты, такие как переход классных журналов и дневников в онлайн, удаленное обучение, помощь в поиске информации. По ее словам, данный процесс заставляет менять сам процесс преподавания и побуждает учителей осваивать новые методы обучения.