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4:34   2 Сентября 2019
Россия

Россияне накопили 14 миллионов просроченных долгов, сообщает НАПКА

Россияне накопили 14 миллионов просроченных долгов, сообщает НАПКА

Россияне накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой больше трех месяцев, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

По его словам, на данный момент просроченными кредитами со срокам более 90 дней являются порядка 13-14 миллионов ссуд, причем данный показатель постоянно увеличивается. Мехтиев напомнил, что три года назад были дефолтными только десять миллионов кредитов, а в начале текущего года - 12,5 миллиона.

Президент НАПКА предположил, что рост числа безнадежных кредитов связан со сложной ситуацией с реальными доходами населения. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии текущего года снизились на 1,3 процента в годовом выражении.

В свою очередь ЦБ РФ сообщает, что просроченная задолженность физлиц на текущий момент превышает 759 миллиардов рублей. При этом статистика не учитывает штрафы и проценты - реальная сумма долга может быть в два раза больше.

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Автор: Олег Королев
#коллекторы #кредиты

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