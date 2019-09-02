Путин пригласил монгольского президента на празднование 75‑летия Победы

Владимир Путин заявил в интервью газете «Одрийн сонин», что рассчитывает на участие президента Монголии Халтмаагийн Баттулга в торжествах по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Он отметил, что Россию и Монголию объединяют не просто соседские, а тесные и доверительные отношения, основанные на дружбе и взаимоуважении.

Президент России напомнил о знаковом событии общей истории двух стран — совместной победе над армией Японии на реке Халхин‑Гол, которая имела большое военно‑политическое значение, послужив одной из главных причин отказа Японии от нападения на СССР в 1941 году. Это дало советским властям возможность уже в конце 1941 года направить на запад страны войска, которые в дальнейшем сыграли важную роль в сражении под Москвой.