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Путин пригласил монгольского президента на празднование 75‑летия Победы
Роль учителя в процессе цифровизации образования усложняется, заявила Матиенко

Роль учителя в процессе цифровизации образования усложняется, заявила Матиенко

 Россияне накопили 14 миллионов просроченных долгов, сообщает НАПКА

Россияне накопили 14 миллионов просроченных долгов, сообщает НАПКА
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Российско-японские маневры состоятся на Сахалине

Российско-японские маневры состоятся на Сахалине

 Путин пригласил монгольского президента на празднование 75‑летия Победы

Путин пригласил монгольского президента на празднование 75‑летия Победы
4:35   2 Сентября 2019
Весь мир

Путин пригласил монгольского президента на празднование 75‑летия Победы

Путин пригласил монгольского президента на празднование 75‑летия Победы

Владимир Путин заявил в интервью газете «Одрийн сонин», что рассчитывает на участие президента Монголии Халтмаагийн Баттулга в торжествах по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

 

Он отметил, что Россию и Монголию объединяют не просто соседские, а тесные и доверительные отношения, основанные на дружбе и взаимоуважении.

Президент России напомнил о знаковом событии общей истории двух стран — совместной победе над армией Японии на реке Халхин‑Гол, которая имела большое военно‑политическое значение, послужив одной из главных причин отказа Японии от нападения на СССР в 1941 году. Это дало советским властям возможность уже в конце 1941 года направить на запад страны войска, которые в дальнейшем сыграли важную роль в сражении под Москвой.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #монголия

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