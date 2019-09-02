США не хотят военного вторжения в Венесуэлу, заявил американский дипломат

Американское правительство не хочет, чтобы политический кризис в Венесуэле привел к иностранной интервенции. Об этом сообщил глава отдела по делам Венесуэлы в посольстве США в Колумбии Джеймс Стори.

По словам дипломата, Вашингтон не хочет военного вторжения международного сообществе в Боливарианскую республику. Представитель посольства заявил, что США стремятся к мирному, политическому и демократическому решению, которое бы соответствовало венесуэльской конституции.

Стори также заявил, что на территории Венесуэлы якобы находятся российские, китайские и кубинские военные. Доказательств своих слов он не привел. По его словам, данные государства хотят, чтобы Мадуро сохранял власть.

Ранее представители американских властей неоднократно завляли, что Вашингтон рассматривает все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле.