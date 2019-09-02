Путин проведет переговоры о стратегическом партнерстве с президентом Монголии

Российский лидер Владимир Путин рассказал в интервью газете «Одрийн сонин», что во время визита в Монголию обсудит с властями страны укрепление стратегического партнерства и сотрудничества.

«В ходе переговоров с президентом Халтмаагийн Баттулгой и встреч с председателем Великого государственного хурала Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийн Хурэлсухом подробно обсудим перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, в том числе ход реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнерства между Российской Федерацией и Монголией», — отметил глава государства.

Путин добавил, что по итогам поездки стороны заключат Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, таким образом российско-монгольские отношения выйдут на качественно новый уровень. Соглашение, как уточнил президент, будет бессрочным.

Путин напомнил, что в этом году исполнилось 70 лет «Улан-Баторской железной дороге».