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Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Россия не станет по примеру Польши спекулировать на памяти жертв войны, заявил Нарышкин

Россия не станет по примеру Польши спекулировать на памяти жертв войны, заявил Нарышкин

 Власти Южной Каролины объявили эвакуацию на побережье из-за урагана «Дориан»

Власти Южной Каролины объявили эвакуацию на побережье из-за урагана «Дориан»

3:33   2 Сентября 2019
Весь мир

Россия не станет по примеру Польши спекулировать на памяти жертв войны, заявил Нарышкин

Россия не станет по примеру Польши спекулировать на памяти жертв войны, заявил Нарышкин

Россия, отмечая 75-летние Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, не станет следовать примеру Польши, которая отказалась приглашать РФ на торжества в день начала Второй мировой войны. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».

Нарышкин заявил, что желанным гостем на торжествах в связи станет каждый, кто уважает общую историческую память. Он отметил, что Россия - это не Польша, и российские власти не станут спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой.

Директор СВР напомнил, что память о Второй мировой войне делает легитимными целый ряд важных исторических принципов - начиная от коллективного начала в решении глобальных проблем до верховенства международного права и невмешательства во внутренние дела государств. Он отметил, что сейчас не все страны готовы играть по таким правилам.

Нарышкин напомнил, что на Украине и в Прибалтике действуют законы, «обеляющие» нацистских приспешников, предпринимаются попытки сорвать шествие «Бессмертного полка».

По его мнению, противостояние нападкам на историческую память России нужно историческим просвещением.

 

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Автор: Олег Королев
#польша #нарышкин #день победы

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