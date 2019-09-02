Россия не станет по примеру Польши спекулировать на памяти жертв войны, заявил Нарышкин

Россия, отмечая 75-летние Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, не станет следовать примеру Польши, которая отказалась приглашать РФ на торжества в день начала Второй мировой войны. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».

Нарышкин заявил, что желанным гостем на торжествах в связи станет каждый, кто уважает общую историческую память. Он отметил, что Россия - это не Польша, и российские власти не станут спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой.

Директор СВР напомнил, что память о Второй мировой войне делает легитимными целый ряд важных исторических принципов - начиная от коллективного начала в решении глобальных проблем до верховенства международного права и невмешательства во внутренние дела государств. Он отметил, что сейчас не все страны готовы играть по таким правилам.

Нарышкин напомнил, что на Украине и в Прибалтике действуют законы, «обеляющие» нацистских приспешников, предпринимаются попытки сорвать шествие «Бессмертного полка».

По его мнению, противостояние нападкам на историческую память России нужно историческим просвещением.