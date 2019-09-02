Гутерреш призвал Израиль и Ливан к соблюдению резолюции о прекращении огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и Ливан быть сдержанными и соблюдать соглашения 2006 года о прекращении огня, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Ранее командование вооруженных сил Ливана заявило, что Израиль выпустил более 40 ракет по местности близ поселений Марун Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Израильская Армия обороны осуществила атаку после того, как двое бойцов «Хезболлах» взорвали израильскую бронетехнику в приграничной зоне посредством противотанковой ракеты в ответ на бомбардировки Израиля в пригороде Дамаска на прошлой неделе.

Представитель Гутерреша подчеркнул, что генсек ООН крайне озабочен происходящим у «голубой линии» — признанной ООН границы двух стран.