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Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

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3:44   2 Сентября 2019
Весь мир

Гутерреш призвал Израиль и Ливан к соблюдению резолюции о прекращении огня

Гутерреш призвал Израиль и Ливан к соблюдению резолюции о прекращении огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и Ливан быть сдержанными и соблюдать соглашения 2006 года о прекращении огня, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Ранее командование вооруженных сил Ливана заявило, что Израиль выпустил более 40 ракет по местности близ поселений Марун Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Израильская Армия обороны осуществила атаку после того, как двое бойцов «Хезболлах» взорвали израильскую бронетехнику в приграничной зоне посредством противотанковой ракеты в ответ на бомбардировки Израиля в пригороде Дамаска на прошлой неделе.

Представитель Гутерреша подчеркнул, что генсек ООН крайне озабочен происходящим у «голубой линии» — признанной ООН границы двух стран.

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Автор: Мария Милкевич
#оон #израиль #ливан #гутерреш

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