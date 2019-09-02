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3:10   2 Сентября 2019
Весь мир

Власти Южной Каролины объявили эвакуацию на побережье из-за урагана «Дориан»

Власти Южной Каролины объявили эвакуацию на побережье из-за урагана «Дориан»

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер распорядился эвакуировать жителей прибрежных районов из-за приближения урагана «Дориан». Об этом сообщает AP.

Он сообщил, что эвакуация начнется в полдень понедельника. Отмечается, что данный приказ коснется около миллиона человек.

Ранее из-за приближения стихии режим ЧС был введен во Флориде, Южной и Северной Каролине, а также Джорджии.

Ожидается, что побережья штата Флорида «Дориант» достигнет к вечеру понедельника. Около 148,5 тысячам жителей данного штата предписано эвакуироваться из округа Сент-Джонс с утра.

Ранее губернатор Северной Каролины призвал население запасаться продовольствием, питьевой водой, батарейками, лекарствами и прочим на несколько дней вперед.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, он движется в западном направлении.

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Автор: Олег Королев
#сша #эвакуация #ураган

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