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2:55   2 Сентября 2019
Россия

Минобороны может отдать частоты в крупных городах под 5G, заявил Борисов

Минобороны может отдать частоты в крупных городах под 5G, заявил Борисов

Выделенные под спецсвязь отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц могут быть переданы для 5G, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью «Ведомостям».

По его словам, данные меры не будут нести массовый характер, однако не будут сдерживать внедрение 5g и опытную эксплуатацию. Частоты будут выделяться только в больших городах.

Ожидается, что в будущем будет предусмотрен переход на более высокий диапазон частот (4,8-4,9 ГГц). Борисов подчеркнул, что по вопросу выделения частот под 5G проводилось совещание с заинтересованными лицами, в том числе Минобороны РФ, ФСО, ФСБ и Минкомсвязи.

Вице-премьер отмечает, что развертывание сети 5G в более высоких частотных диапазонах даст российской промышленности возможность себя проявить, уйти от зависимости в области приемопередающих устройств, а также создать партнерство с ведущими вендорами.

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Автор: Олег Королев
#минобороны рф #5g

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