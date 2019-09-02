Минобороны может отдать частоты в крупных городах под 5G, заявил Борисов

Выделенные под спецсвязь отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц могут быть переданы для 5G, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью «Ведомостям».

По его словам, данные меры не будут нести массовый характер, однако не будут сдерживать внедрение 5g и опытную эксплуатацию. Частоты будут выделяться только в больших городах.

Ожидается, что в будущем будет предусмотрен переход на более высокий диапазон частот (4,8-4,9 ГГц). Борисов подчеркнул, что по вопросу выделения частот под 5G проводилось совещание с заинтересованными лицами, в том числе Минобороны РФ, ФСО, ФСБ и Минкомсвязи.

Вице-премьер отмечает, что развертывание сети 5G в более высоких частотных диапазонах даст российской промышленности возможность себя проявить, уйти от зависимости в области приемопередающих устройств, а также создать партнерство с ведущими вендорами.