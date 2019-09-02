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Лайнер, на котором будет проживать часть гостей ВЭФ-2019, прибыл во Владивосток

Лайнер, на котором будет проживать часть гостей ВЭФ-2019, прибыл во Владивосток

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3:08   2 Сентября 2019
Россия

Лайнер, на котором будет проживать часть гостей ВЭФ-2019, прибыл во Владивосток

Лайнер, на котором будет проживать часть гостей ВЭФ-2019, прибыл во Владивосток

Лайнер Costa Venezia, который послужит плавучим отелем для гостей пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, прибыл к причалу у городского морского вокзала, рассказали РИА Новости в администрации Приморья.

Уточняется, что это новый лайнер класса Dream, способный вместить более 5 тысяч человек. Судно введено в эксплуатацию в марте 2019 года.

Часть гостей прошлогоднего форума проживала на круизном судне Costa NeoRomantica под итальянским флагом.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября.

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Автор: Мария Милкевич
#владивосток #вэф

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