Лайнер, на котором будет проживать часть гостей ВЭФ-2019, прибыл во Владивосток

Лайнер Costa Venezia, который послужит плавучим отелем для гостей пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, прибыл к причалу у городского морского вокзала, рассказали РИА Новости в администрации Приморья.

Уточняется, что это новый лайнер класса Dream, способный вместить более 5 тысяч человек. Судно введено в эксплуатацию в марте 2019 года.

Часть гостей прошлогоднего форума проживала на круизном судне Costa NeoRomantica под итальянским флагом.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября.