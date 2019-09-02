СМИ опубликовали фото предполагаемого стрелка в Техассе

Телеканал CNN опубликовала снимки 36-летнего Сета Этора, устроившего стрельбу в районе техасского города Одесса.

Источники телеканала отмечают, что два снимка являются старыми, поскольку за годы мужчина несколько изменился. Фото были сделаны в 2001 году в связи с задержанием из-за незаконного проникновения на частную собственность и уклонением от задержания.

Шеф полиции Одессы Майкл Герке заявил, что злоумышленник действовал в одиночку. Его мотивы не известны.

Multiple law enforcement officials identify West Texas shooter as 36-year-old Seth Ator. One source says this is a picture of him from 2001 booking, but he looked very differently before police killed him Saturday. See NA-65SU. pic.twitter.com/eI8qb6Jyjc — CNN Newsource (@CNNNewsource) September 1, 2019

В минувшую субботу сотрудники патрульной службы во время выборочной проверки попытались остановить легковушку за нарушение правил дорожного движения. Водитель, не притормаживая, выстрелил в патруль через заднее стекло, после чего ускорил движение в сторону города и по пути выстрелил в одного человека. Подозреваемый стрелял еще два раза, в промежутке между которыми он бросил свою машину и угнал почтовый автофургон. Из-за смены автомобиля полицейские предположили, что у стрелка есть сообщник.

Возле одного из местных кинотеатров произошла перестрелка, в ходе которой злоумышленник был убит на месте. По информации полицейских, стрельба унесла жизни семерых и привела к ранению 22 человек. В ФБР заявляли, что преступник не связан с террористами.