Путин прибудет на космодром Восточный для разговора о накопившихся проблемах

Российский лидер Владимир Путин 6 сентября лично прибудет на космодром Восточный для рассмотрения накопившихся проблем, пишет газета «Ведомости».

Сообщается, что сперва проблемы строительства космодрома Восточный будут рассмотрены 2 сентября премьер-министром Дмитрием Медведевым на совещании с кабмином в Белом доме, а 6 сентября сам Путин обсудит накопившиеся проблемы непосредственно на космодроме.

Издание уточняет, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил факт готовящегося визита на космодром.

По словам высокопоставленного чиновника аппарата правительства, кроме финансовых тем будет поднят вопрос темпов возведения стартового стола под космический ракетный комплекс «Ангара», также будет обсуждаться «достройка объектов инфраструктуры первой очереди (стартовый стол под ракеты-носители семейства «Союз-2»)».