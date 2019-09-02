Режим ЧС объявлен в штате Северная Каролина из-за урагана «Дориан»

Губернатор Северной Каролины Рэй Купер объявил режим ЧС во всем штате в связи с ураганом «Дориан», свидетельствует его заявление.

В опубликованном заявлении говорится, что губернатор объявил режим во всех ста округах, что позволит мобилизовать ресурсы штата.

Ранее ураган «Дориан» обрушился на побережье Багамских островов.

В Атлантическом океане ураган достиг пятой, наивысшей категории. Максимальная скорость ветра достигает более 300 километров в час.

Национальный центр США отслеживанию ураганов сообщил, что «Дориан» поворачивается на север и может обрушиться на побережье Южной Каролины и Джорджии на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара, в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧС. Позже губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.