Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Патриарх Кирилл призвал не уничтожать природные ресурсы в погоне за прибылью

Патриарх Кирилл призвал не уничтожать природные ресурсы в погоне за прибылью

 Площадь лесных пожаров в Сибири за последние сутки увеличилась

Площадь лесных пожаров в Сибири за последние сутки увеличилась
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Режим ЧС объявлен в штате Северная Каролина из-за урагана «Дориан»

Режим ЧС объявлен в штате Северная Каролина из-за урагана «Дориан»

 Зеленский надеется после встречи с Пенсом продолжить диалог уже с Трампом

Зеленский надеется после встречи с Пенсом продолжить диалог уже с Трампом
Патриарх Кирилл призвал не уничтожать природные ресурсы в погоне за прибылью

Патриарх Кирилл призвал не уничтожать природные ресурсы в погоне за прибылью

 Площадь лесных пожаров в Сибири за последние сутки увеличилась

Площадь лесных пожаров в Сибири за последние сутки увеличилась
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Режим ЧС объявлен в штате Северная Каролина из-за урагана «Дориан»

Режим ЧС объявлен в штате Северная Каролина из-за урагана «Дориан»

 Зеленский надеется после встречи с Пенсом продолжить диалог уже с Трампом

Зеленский надеется после встречи с Пенсом продолжить диалог уже с Трампом
1:57   2 Сентября 2019
Россия

Патриарх Кирилл призвал не уничтожать природные ресурсы в погоне за прибылью

Патриарх Кирилл призвал не уничтожать природные ресурсы в погоне за прибылью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 сентября в проповеди в день чествования Донской иконы Божией Матери заявил, что нельзя гнаться за деньгами и внешним благополучием в ущерб окружающей среде, запись проповеди опубликовал Telegram-канал «Слово Патриарха».

Он напомнил, что научно-технический прогресс требует все больше природных ресурсов, но они не бесконечны, и употреблять их надо разумно, «в первую очередь — не перерабатывая эти ресурсы в грязные отходы, загрязняющие воздух, воду и землю!»

«Мы молились сегодня о творении Божьем, чтобы оно не погибло под натиском человеческого греха, чтобы в погоне за деньгами, за внешним благополучием», — сказал патриарх Кирилл.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#патриарх кирилл #природа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...