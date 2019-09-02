Патриарх Кирилл призвал не уничтожать природные ресурсы в погоне за прибылью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 сентября в проповеди в день чествования Донской иконы Божией Матери заявил, что нельзя гнаться за деньгами и внешним благополучием в ущерб окружающей среде, запись проповеди опубликовал Telegram-канал «Слово Патриарха».

Он напомнил, что научно-технический прогресс требует все больше природных ресурсов, но они не бесконечны, и употреблять их надо разумно, «в первую очередь — не перерабатывая эти ресурсы в грязные отходы, загрязняющие воздух, воду и землю!»