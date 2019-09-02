Площадь лесных пожаров в Сибири за последние сутки увеличилась

Площадь пожаров в России за прошедшие сутки увеличилась на 2,8 тысячи гектар. Об этом сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Согласно данным на полночь понедельника, на территории РФ действуют 129 лесных пожаров, общая площадь которых составляет 38 017 гектаров. По ряду из них проводятся работы по активному тушению.

В воскресенье сообщалось, что в России тушили 132 лесных пожара на площади 35,2 тысячи гектаров.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки в РФ были ликвидированы 22 лесных пожара на площади более тысячи гектаров.

Наибольшая площадь зафиксирована в Забайкалье - 72 пожара на площади около 18,3 тысячи гектаров, а также на Камчатке - два пожара на площади более 14,3 тысячи гектаров.

Режим ЧС из-за пожаров продолжает действовать на всей территории Красноярского края, а также в одном районе Якутии.