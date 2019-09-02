После наводнений в нацпарке Кении пропали шестеро туристов

Пять туристов и их гид пропали в кенийском национальном парке Hell's Gate около Найваша после наводнений, сообщает местное издание Standard Digital.

Дожди начались днем, и вскоре переросли в наводнения. Были затоплены ущелья национального парка, который, по данным источника издания, посетила группа туристов из числа жителей.

Ранее близ населенного пункта рядом с вулканом Сусва было обнаружено тело женщины азиатского происхождения на некотором расстоянии от этого места. Издание не сообщает, была ли женщина одной из посетительниц парка.

Выживший турист сообщил произошедшем сотрудникам Службы охраны дикой природы Кении. Он рассказал, что среди шести пропавших была его супруга.

Местная полиция уточняет, что сейчас ведутся поисково-спасательные работы. В ущельях сохраняется высокий уровень.

В свою очередь агентство Франс-Пресс сообщает, что в результате инцидента погиб один человек. Шестеро пропавших туристов - кенийцы индийского происхождения, среди которых трое мужчин и три женщины. Они находились в составе группы из 12 человек, шестерым ее участникам удалось выжить.