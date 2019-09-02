Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Патриарх Кирилл призвал не уничтожать природные ресурсы в погоне за прибылью

Патриарх Кирилл призвал не уничтожать природные ресурсы в погоне за прибылью

 Площадь лесных пожаров в Сибири за последние сутки увеличилась

Площадь лесных пожаров в Сибири за последние сутки увеличилась
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Режим ЧС объявлен в штате Северная Каролина из-за урагана «Дориан»

Режим ЧС объявлен в штате Северная Каролина из-за урагана «Дориан»

 Зеленский надеется после встречи с Пенсом продолжить диалог уже с Трампом

Зеленский надеется после встречи с Пенсом продолжить диалог уже с Трампом
Патриарх Кирилл призвал не уничтожать природные ресурсы в погоне за прибылью

Патриарх Кирилл призвал не уничтожать природные ресурсы в погоне за прибылью

 Площадь лесных пожаров в Сибири за последние сутки увеличилась

Площадь лесных пожаров в Сибири за последние сутки увеличилась
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Режим ЧС объявлен в штате Северная Каролина из-за урагана «Дориан»

Режим ЧС объявлен в штате Северная Каролина из-за урагана «Дориан»

 Зеленский надеется после встречи с Пенсом продолжить диалог уже с Трампом

Зеленский надеется после встречи с Пенсом продолжить диалог уже с Трампом
1:23   2 Сентября 2019
Весь мир

После наводнений в нацпарке Кении пропали шестеро туристов

После наводнений в нацпарке Кении пропали шестеро туристов

Пять туристов и их гид пропали в кенийском национальном парке Hell's Gate около Найваша после наводнений, сообщает местное издание Standard Digital.

Дожди начались днем, и вскоре переросли в наводнения. Были затоплены ущелья национального парка, который, по данным источника издания, посетила группа туристов из числа жителей.

Ранее близ населенного пункта рядом с вулканом Сусва было обнаружено тело женщины азиатского происхождения на некотором расстоянии от этого места. Издание не сообщает, была ли женщина одной из посетительниц парка.

Выживший турист сообщил произошедшем сотрудникам Службы охраны дикой природы Кении. Он рассказал, что среди шести пропавших была его супруга.

Местная полиция уточняет, что сейчас ведутся поисково-спасательные работы. В ущельях сохраняется высокий уровень.

В свою очередь агентство Франс-Пресс сообщает, что в результате инцидента погиб один человек. Шестеро пропавших туристов - кенийцы индийского происхождения, среди которых трое мужчин и три женщины. Они находились в составе группы из 12 человек, шестерым ее участникам удалось выжить.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#наводнение #кения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...