Зеленский надеется после встречи с Пенсом продолжить диалог уже с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский по завершении переговоров с вице-президентом США Майклом Пенсом поблагодарил Вашингтон в Twitter за поддержку Киева и выразил надежду на встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

«Счастлив, что провел теплую встречу с вице-президентом Майклом Пенсом. Благодарен, что США не изменят свою позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. У нас есть много областей для сотрудничества! С нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы продолжить наш продуктивный диалог», — заявил Зеленский.

Пенс, в свою очередь, сказал по итогам встречи с Зеленским, что обсудил с ним вопросы, касающиеся «безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса в проведении реформ». Пресс-служба Зеленского добавила, что стороны говорили о положении в Донбассе и пошаговом плане по возврату мира на Украину.

Напомним, встреча политиков произошла в Варшаве, где Зеленский пребывал 31 августа — 1 сентября для участия в траурных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.