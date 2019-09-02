Истребители ВВС Чехии приступили к охране неба над прибалтийскими странами

Торжественная церемония передачи миссии по охране воздушного пространства над балтийскими странами подразделению ВВС Чехии состоится на авиабазе Эмари под Таллином, сообщает пресс-служба министерства обороны Эстонии.

Отмечается, что пилоты чешских ВВС вместе с истребителями Saab JAS-39C Gripen сменят контингент британских ВВС с истребителями Eurofighter Typhoon. В церемонии примут участие министры обороны Эстонии и Чехии Юри Луйк и Лубомир Метнар. Чешские истребители будут впервые размещены в Эстонии.

Балтийские страны не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, из-за чего охраной воздушного пространства занимаются самолеты стран Североатлантического альянса. Они базируются в Литве на аэродроме Зокняй, а также на авиабазе Эмари.

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