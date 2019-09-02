Жертвами обрушения здания в Мали стали 12 человек

После обрушения здания в столице западноафриканского государства Мали погибли 12 человек, еще спасены 26 жильцов. Об этом сообщает малийское министерство безопасности и гражданской защиты в Twitter.

Ведомство отмечает, что трехэтажное здание обрушилось утром, около 04:00 по местному времени (07:00 мск). Спасательные работы продолжались целый день.

Согласно данным на 18:30 (21:30 мск) при обрушении здания в районе Банкони Салембугу из-под завалов спасатели достали 38 тел, среди которых - 12 погибших.

Отмечается, что днем удалось достать четырехлетнюю девочку и женщину. На место происшествия также прибыли министры ряда ведомств, чтобы помочь пострадавшим семьям и поддержать спасателей.

Местные СМИ уточняют, что строящийся верхний этаж дома рухнул на нижние, где уже жили люди. Подчеркивается, что оно обрушилось, как «карточный домик».