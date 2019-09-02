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0:59   2 Сентября 2019
Весь мир

Президент Черногории заявил, что на мероприятиях в Варшаве не хватало России и Сербии

Президент Черногории заявил, что на мероприятиях в Варшаве не хватало России и Сербии

Президент Черногории Мило Джуканович заявил в воскресенье каналу RTCG о сожалении в связи с отсутствием России и Сербии на траурных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

«Мое мнение, что это событие было бы еще более полным, если бы в нем участвовала Россия. Я имею в виду ту грандиозную роль, которую тогдашний Советский Союз сыграл в освобождении Европы и в общей союзной победе над фашизмом», — сказал Джуканович.

Черногорский лидер добавил, что ему также «не хватало на церемонии народов южных славян, начиная с Сербии».

Джуканович подчеркнул «историческую важность» участия в церемонии Германии.

Напомним, помимо Сербии и России польские власти не пригласили на церемонию Казахстан и страны Центральной Азии. На этом фоне Белоруссия и Армения отказались от участия в мероприятиях.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #польша #сербия #вторая мировая война #черногория #джуканович

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