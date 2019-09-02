Путин посетит Приангарье и проверит готовность к учебному году после паводка

Российский лидер Владимир Путин в понедельник по пути в Монголию посетит пострадавшее в конце июня от паводка Приангарье и лично проверит организацию учебного процесса.

По сообщению кремлевской пресс-службы, Путин также ознакомится с восстановительными работами после паводка и проведет совещание на тему обеспечения жильем пострадавших от подтопления.

Второго сентября глава государства посетит среднюю общеобразовательную школу в Тулуне.