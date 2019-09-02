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0:25   2 Сентября 2019
Россия

Папа Римский объявил имена 13 новых кардиналов

Папа Римский объявил имена 13 новых кардиналов

Папа Римский Франциск объявил о том, что пятого октября во время консистории возведет в кардинальское достоинство тринадцать иерархов Римско-католической церкви из разных стран мира.

Так, пурпурные шапочки церковных «князей» получат глава Папского совета по межрелигиозному диалогу испанец Мигель Анхель Аюсо Гиксот, архиепископ Болоньи монсеньор Маттео Дзуппи, заместитель секретаря дикастерии (одного из ведомств Риской курии) по службе цельного человеческого развития канадец Майкл Черни, занимающийся проблемой миграции.

Новые обладатели пурпурных шапочек представляют разные страны мира, в том числе - Кубу, Индонезию, Демократическую Республику Конго и Гватемалу. Новыми членами Кардинальской коллегии за свои заслуги в служении церкви станут трое иерархов, возраст которых более восьмидесяти лет - из-за чего они не имеют права быть участниками собрания по выборам папы Римского.

Предпоследняя консистория, на которой папа Франциск вручил 14 пурпурных шапочек, состоялась в июне минувшего года.

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Автор: Олег Королев
#папа римский #ватикан

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