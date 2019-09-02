Мексиканский лидер рассказал, что власти почти покончили с хищениями топлива

Мексиканское руководство смогло менее чем за год достичь существенного прогресса в борьбе с хищениями топлива из трубопроводов, сообщил в воскресенье лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, презентуя доклад о работе своего правительства.

«Сегодня я могу сообщить, что объем хищений горючего снизился на 94%, и мы сможем сохранить [в этом году] 50 млрд песо (почти 2,5 млрд долларов)», — заявил Обрадор.

Президент отметил, что властям страны удалось «практически покончить с этим видом преступной деятельности».