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0:07   2 Сентября 2019
Весь мир

Мексиканский лидер рассказал, что власти почти покончили с хищениями топлива

Мексиканский лидер рассказал, что власти почти покончили с хищениями топлива

Мексиканское руководство смогло менее чем за год достичь существенного прогресса в борьбе с хищениями топлива из трубопроводов, сообщил в воскресенье лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, презентуя доклад о работе своего правительства.

«Сегодня я могу сообщить, что объем хищений горючего снизился на 94%, и мы сможем сохранить [в этом году] 50 млрд песо (почти 2,5 млрд долларов)», — заявил Обрадор.

Президент отметил, что властям страны удалось «практически покончить с этим видом преступной деятельности».

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Автор: Мария Милкевич
#мексика #обрадор

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