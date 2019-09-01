Зариф переговорит с Лавровым о политике Израиля на Ближнем Востоке

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что 2 сентября обсудит с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым действия Израиля на Ближнем Востоке.

Накануне он прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой.

«Помимо двусторонних вопросов, мы также обсудим региональные проблемы – Сирию, по которой необходимо согласование, по Йемену также нужна координация, а также обсудим агрессию сионистского режима в регионе», — уточнил Зариф.

Фрагмент видеозаписи его общения с журналистами опубликовал МИД Ирана.

Напомним, в воскресенье со стороны Ливана вылетели несколько противотанковых ракет по приграничной базе и военной технике Армии обороны Израиля, в результате атаки никто не погиб. Израильские военные ответили ударами по югу Ливана.