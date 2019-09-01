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22:42   1 Сентября 2019
Весь мир

Депутат Госдумы назвал неуместными слова президента Эстонии об «окончании войны»

Депутат Госдумы назвал неуместными слова президента Эстонии об «окончании войны»

Вторая мировая война не могла закончиться для Эстонии, потому что она для этой страны и не начиналась, поэтому слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд об окончании войны после того, как войска РФ покинули территорию республики в 1994 году, неуместны, считает зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Напомним, Керсти Кальюлайд заявила в воскресенье в ходе мемориального мероприятия в Варшаве, посвященного годовщине начала Второй мировой войны, что война для Эстонии завершилась 25 лет назад выводом вооруженных сил РФ с территории республики.

«Для Эстонии война не могла закончиться, потому что она для неё и не начиналась. Война начинается для того народа и того государства, которые воюют за свою независимость. Если эстонский лидер скажет какие-то величайшие сражения, в которых принимала участие эстонская армия, тогда наверное может такие заявления делать», — выразил мнение Шерин.

Парламентарий добавил, что такие заявления со стороны президента Эстонии неуместны.

Напомним, траурные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проходят в Польше 1 сентября. Варшава не пригласила российскую делегацию принять в них участие, в то время как приглашение получили страны НАТО, ЕС, включая Германию, а также страны Восточного партнерства.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #эстония #вторая мировая война #кальюлайд

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