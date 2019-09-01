Депутат Госдумы назвал неуместными слова президента Эстонии об «окончании войны»

Вторая мировая война не могла закончиться для Эстонии, потому что она для этой страны и не начиналась, поэтому слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд об окончании войны после того, как войска РФ покинули территорию республики в 1994 году, неуместны, считает зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Напомним, Керсти Кальюлайд заявила в воскресенье в ходе мемориального мероприятия в Варшаве, посвященного годовщине начала Второй мировой войны, что война для Эстонии завершилась 25 лет назад выводом вооруженных сил РФ с территории республики.

«Для Эстонии война не могла закончиться, потому что она для неё и не начиналась. Война начинается для того народа и того государства, которые воюют за свою независимость. Если эстонский лидер скажет какие-то величайшие сражения, в которых принимала участие эстонская армия, тогда наверное может такие заявления делать», — выразил мнение Шерин.

Парламентарий добавил, что такие заявления со стороны президента Эстонии неуместны.

Напомним, траурные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проходят в Польше 1 сентября. Варшава не пригласила российскую делегацию принять в них участие, в то время как приглашение получили страны НАТО, ЕС, включая Германию, а также страны Восточного партнерства.