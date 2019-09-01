Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Четыре человека стали жертвами ДТП в Воронежской области

Четыре человека стали жертвами ДТП в Воронежской области

 Беглов проверил открытие движения на Комендантском и поручил сделать тротуар и велодорожки

Беглов проверил открытие движения на Комендантском и поручил сделать тротуар и велодорожки
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Депутат Госдумы назвал неуместными слова президента Эстонии об «окончании войны»

Депутат Госдумы назвал неуместными слова президента Эстонии об «окончании войны»

 Ураган «Дориан» обрушился на Багамы

Ураган «Дориан» обрушился на Багамы
Четыре человека стали жертвами ДТП в Воронежской области

Четыре человека стали жертвами ДТП в Воронежской области

 Беглов проверил открытие движения на Комендантском и поручил сделать тротуар и велодорожки

Беглов проверил открытие движения на Комендантском и поручил сделать тротуар и велодорожки
Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

 Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства
Депутат Госдумы назвал неуместными слова президента Эстонии об «окончании войны»

Депутат Госдумы назвал неуместными слова президента Эстонии об «окончании войны»

 Ураган «Дориан» обрушился на Багамы

Ураган «Дориан» обрушился на Багамы
22:11   1 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Министр иностранных дел самопровозглашенной ДНР Наталья Никанорова сообщила журналистам о беспрецедентном количестве нарушений режима тишины со стороны ВСУ.

«Только за истекшие сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня 37 раз, что является рекордным показателем даже для периода до заключения бессрочного перемирия», — заявила глава МИД ДНР.

Никанорова полагает, что это происходит в связи с предстоящей встречей в «нормандском формате».

Она призвала глав стран-гарантов минских соглашений — кураторов Украины — не устраняться от происходящего, а повлиять на Украинские власти и на те «распоясавшиеся вооруженные формирования», которые целеустремленно пытаются сорвать перемирие накануне встречи в «нормандском формате».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#украина #всу #днр #обстрел #нормандский формат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...