Глава МИД ДНР сообщила о рекордном количестве нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ

Министр иностранных дел самопровозглашенной ДНР Наталья Никанорова сообщила журналистам о беспрецедентном количестве нарушений режима тишины со стороны ВСУ.

«Только за истекшие сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня 37 раз, что является рекордным показателем даже для периода до заключения бессрочного перемирия», — заявила глава МИД ДНР.

Никанорова полагает, что это происходит в связи с предстоящей встречей в «нормандском формате».

Она призвала глав стран-гарантов минских соглашений — кураторов Украины — не устраняться от происходящего, а повлиять на Украинские власти и на те «распоясавшиеся вооруженные формирования», которые целеустремленно пытаются сорвать перемирие накануне встречи в «нормандском формате».