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21:41   1 Сентября 2019
Россия

Четыре человека стали жертвами ДТП в Воронежской области

Четыре человека стали жертвами ДТП в Воронежской области

Четыре человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения нескольких машин на федеральной трассе М-4 «Дон», которая расположена в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России в воскресенье, 1 сентября.

Отмечается, что авария произошла в 14 километрах южнее города Павловск. На дороге столкнулись четыре легковые машины и большегрузное авто.

По информации собеседника агентства, при падении фуры в одной легковой машине скончались три человека, еще в одной легковушке погиб один человек. Всего в легковых автомобилях на момент трагедии находились восемь человек. В результате ДТП госпитализированы водитель фуры и 11-летний ребенок.

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Автор: Алла Ларионова
#дтп #происшествия #воронежская область

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