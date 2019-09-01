Четыре человека стали жертвами ДТП в Воронежской области

Четыре человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения нескольких машин на федеральной трассе М-4 «Дон», которая расположена в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России в воскресенье, 1 сентября.

Отмечается, что авария произошла в 14 километрах южнее города Павловск. На дороге столкнулись четыре легковые машины и большегрузное авто.

По информации собеседника агентства, при падении фуры в одной легковой машине скончались три человека, еще в одной легковушке погиб один человек. Всего в легковых автомобилях на момент трагедии находились восемь человек. В результате ДТП госпитализированы водитель фуры и 11-летний ребенок.