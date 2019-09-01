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 Ураган «Дориан» обрушился на Багамы

Ураган «Дориан» обрушился на Багамы
21:25   1 Сентября 2019
Весь мир

Ураган «Дориан» обрушился на Багамы

Ураган «Дориан» обрушился на Багамы

Ураган «Дориан» обрушился на побережье Багамских островов. Об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами в воскресенье, 1 сентября.

Согласно информации синоптиков, ураган пятой, наивысшей категории, «обрушился на побережье острова Абако», который находится в северной части Багамских островов. Он, как отмечают специалисты, становится самым сильным ураганом в современной истории северо-западных Багам.

«Катастрофичные условия возникают на островах Абако», — добавляют синоптики.

В воскресенье «Дориан» в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории. В настоящее время скорость ветра вы урагане достигает 298 километров в час.

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Автор: Алла Ларионова
#ураган #багамы

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