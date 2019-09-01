Ураган «Дориан» обрушился на Багамы

Ураган «Дориан» обрушился на побережье Багамских островов. Об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами в воскресенье, 1 сентября.

Согласно информации синоптиков, ураган пятой, наивысшей категории, «обрушился на побережье острова Абако», который находится в северной части Багамских островов. Он, как отмечают специалисты, становится самым сильным ураганом в современной истории северо-западных Багам.

«Катастрофичные условия возникают на островах Абако», — добавляют синоптики.

В воскресенье «Дориан» в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории. В настоящее время скорость ветра вы урагане достигает 298 километров в час.