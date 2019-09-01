Беглов проверил открытие движения на Комендантском и поручил сделать тротуар и велодорожки

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в воскресенье, 1 сентября, проинспектировал запуск дорожного движения на важном участке Комендантского проспекта в Приморском районе, пишут «Невские новости».

Отмечается, что участок Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы открыт для проезда в намеченный срок.

Беглов поручил немедленно начать обустройство пешеходного тротуара вдоль дороги для комфортного прохода граждан.

Местное население рассказало врио губернатора, что еще нужно сделать для удобного передвижения в их районе. В частности, Беглов указал на необходимость велосипедных дорожек.

Напомним, строительство участка Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы велось уже семь лет, с 2012 года. Хотя это район масштабной жилой застройки, у жителей до настоящего времени не было сквозного проезда по проспекту. И вот наконец подрядчик завершил работы, провел освещение, а на перекрестке Шуваловского и Комендантского проспектов установил светофорный объект, выполнил дорожную разметку.