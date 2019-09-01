ФАН опубликовал кадры из освобожденного от террористов города Ат-Тамана в Сирии

Сирийская арабская армия (САА) вновь одержала победу над боевиками в провинции Идлиб. Военным на этот раз удалось взять город Ат-Тамана, откуда бежали все террористы, сдав город без боя.

Журналисты ФАН, которые освящают обстановку в Сирии на передовой, смогли поделиться кадрами из освобожденного населенного пункта.

Перед штурмом Ат-Таманы сирийские правительственные войска атаковали террористов из артиллерии и посыпали бомбами, сбрасываемыми на их укрытия с воздуха. Как и в ситуации со взятым неделю назад Хан-Шейхуном, когда члены армии САА вышли на городские улочки, их встретили лишь руины. Город стал призраком, где не оказалось ни души.