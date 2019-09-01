Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Определились победители конкурса «Родной район» в Петербурге

Определились победители конкурса «Родной район» в Петербурге

 РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку канала

РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку канала
Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

 В Госдуме рекомендовали Дуде как следует изучить историю

В Госдуме рекомендовали Дуде как следует изучить историю
ФАН опубликовал кадры из освобожденного от террористов города Ат-Тамана в Сирии

ФАН опубликовал кадры из освобожденного от террористов города Ат-Тамана в Сирии

 Опубликованы первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии

Опубликованы первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии
Определились победители конкурса «Родной район» в Петербурге

Определились победители конкурса «Родной район» в Петербурге

 РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку канала

РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку канала
Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

 В Госдуме рекомендовали Дуде как следует изучить историю

В Госдуме рекомендовали Дуде как следует изучить историю
ФАН опубликовал кадры из освобожденного от террористов города Ат-Тамана в Сирии

ФАН опубликовал кадры из освобожденного от террористов города Ат-Тамана в Сирии

 Опубликованы первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии

Опубликованы первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии
20:44   1 Сентября 2019
Весь мир

ФАН опубликовал кадры из освобожденного от террористов города Ат-Тамана в Сирии

ФАН опубликовал кадры из освобожденного от террористов города Ат-Тамана в Сирии

Сирийская арабская армия (САА) вновь одержала победу над боевиками в провинции Идлиб. Военным на этот раз удалось взять город Ат-Тамана, откуда бежали все террористы, сдав город без боя.

Журналисты ФАН, которые освящают обстановку в Сирии на передовой, смогли поделиться кадрами из освобожденного населенного пункта.

Перед штурмом Ат-Таманы сирийские правительственные войска атаковали террористов из артиллерии и посыпали бомбами, сбрасываемыми на их укрытия с воздуха. Как и в ситуации со взятым неделю назад Хан-Шейхуном, когда члены армии САА вышли на городские улочки, их встретили лишь руины. Город стал призраком, где не оказалось ни души.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Алла Ларионова
#сирия #идлиб #саа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...