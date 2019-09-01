Определились победители конкурса «Родной район» в Петербурге

В Санкт-Петербурге определили победителей конкурса «Родной район». Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» врио рассказал, что первое место в конкурсе досталось Красногвардейскому району, который выступил с планом благоустройства набережной Охты. На втором месте расположился Петроградский район, предложивший благоустройство Южной дороги. А третье место отошло Центральному району с его системой скрининга для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Врио добавил, что победители определялись открытым голосованием горожан в МФЦ онлайн.

«Считаю это самым правильным подходом. Районы получат средства на эти проекты», — добавил Беглов.

Помимо этого, Беглов сообщил о запуске четырех новых маршрутов трамвая «Чижик» от Ладожской. Эти транспортные средства имеют все необходимое оборудование для детских и инвалидных колясок.

Также на неделе, по словам врио губернатора, открыли новый участок Гранитной улицы, который соединяет Ладожский вокзал с Новочеркасским проспектом.

В Кировском районе на стадионе «Шторм» открылись для всех желающих новые площадки для игровых видов спорта, добавил Беглов. По его словам, данная спортивная зона в грядущем году будет расширяться.

Кроме того, на этой неделе в Кронштадте была запущена первая в России 5G сеть.