Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Определились победители конкурса «Родной район» в Петербурге

Определились победители конкурса «Родной район» в Петербурге

 РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку канала

РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку канала
Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

 В Госдуме рекомендовали Дуде как следует изучить историю

В Госдуме рекомендовали Дуде как следует изучить историю
ФАН опубликовал кадры из освобожденного от террористов города Ат-Тамана в Сирии

ФАН опубликовал кадры из освобожденного от террористов города Ат-Тамана в Сирии

 Опубликованы первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии

Опубликованы первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии
Определились победители конкурса «Родной район» в Петербурге

Определились победители конкурса «Родной район» в Петербурге

 РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку канала

РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку канала
Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

 В Госдуме рекомендовали Дуде как следует изучить историю

В Госдуме рекомендовали Дуде как следует изучить историю
ФАН опубликовал кадры из освобожденного от террористов города Ат-Тамана в Сирии

ФАН опубликовал кадры из освобожденного от террористов города Ат-Тамана в Сирии

 Опубликованы первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии

Опубликованы первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии
20:35   1 Сентября 2019
Россия

Определились победители конкурса «Родной район» в Петербурге

Определились победители конкурса «Родной район» в Петербурге

В Санкт-Петербурге определили победителей конкурса «Родной район». Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» врио рассказал, что первое место в конкурсе досталось Красногвардейскому району, который выступил с планом благоустройства набережной Охты. На втором месте расположился Петроградский район, предложивший благоустройство Южной дороги. А третье место отошло Центральному району с его системой скрининга для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Врио добавил, что победители определялись открытым голосованием горожан в МФЦ онлайн.

«Считаю это самым правильным подходом. Районы получат средства на эти проекты», — добавил Беглов.

Помимо этого, Беглов сообщил о запуске четырех новых маршрутов трамвая «Чижик» от Ладожской. Эти транспортные средства имеют все необходимое оборудование для детских и инвалидных колясок.

Также на неделе, по словам врио губернатора, открыли новый участок Гранитной улицы, который соединяет Ладожский вокзал с Новочеркасским проспектом. 

 В Кировском районе на стадионе «Шторм» открылись для всех желающих новые площадки для игровых видов спорта, добавил Беглов. По его словам, данная спортивная зона в грядущем году будет расширяться.

Кроме того, на этой неделе в Кронштадте была запущена первая в России 5G сеть.

«Это движение Петербурга к «умному городу”. Хотя он уже, конечно же, самый умный!», — прокомментировал эту новость Беглов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Филиппова
#петербург #беглов #родной район

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...