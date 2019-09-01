РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку канала

Телеканал РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева на журналистку, задавшую ему вопрос о подпольном казино. Об этом сообщает ФАН.

Пресс-служба телекомпании поставила под сомнение слова политика о том, что он якобы «просто убирал» телевизионную аппаратуру от лица. Телеканал напомнил, что у них есть видео, запечатлевшее нападение сенатора на девушку. Помимо того, у инцидента есть масса свидетелей, готовых дать показания. Отмечается, что посредством лжи и громких заявлений сенатор просто пытается переключить внимание от своего подпольного бизнеса.

«Несомненно, агрессивная реакция сенатора на наших журналистов является доказательством достоверности обнародованных нами сведений», — подчеркивает канал.

РЕН ТВ добавляет, что сенатор не просто поднял руку на девушку, он помешал журналистке работать, что противоречит законодательству. Теперь телекомпания планирует взять под особый контроль ситуацию с нападением и не намерена прекращать выпускать репортажи посвященные деятельности Мархаева.

Ранее сенатор Мархаев, который претендует на пост мэра Улан-Удэ, атаковал корреспондента РЕН ТВ. Такой оказалась реакция на вопрос о его возможной причастности к сети подпольных казино в городе. Парламентарий начал бить девушку и выкручивать ей руку, а его помощники напали на оператора, снимавшего происходящее. В результате инцидента работники канала получили травмы.