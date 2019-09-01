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20:16   1 Сентября 2019
Россия

РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку канала

РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку канала

Телеканал РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева на журналистку, задавшую ему вопрос о подпольном казино. Об этом сообщает ФАН.

Пресс-служба телекомпании поставила под сомнение слова политика о том, что он якобы «просто убирал» телевизионную аппаратуру от лица. Телеканал напомнил, что у них есть видео, запечатлевшее нападение сенатора на девушку. Помимо того, у инцидента есть масса свидетелей, готовых дать показания. Отмечается, что посредством лжи и громких заявлений сенатор просто пытается переключить внимание от своего подпольного бизнеса.

«Несомненно, агрессивная реакция сенатора на наших журналистов является доказательством достоверности обнародованных нами сведений», — подчеркивает канал.

РЕН ТВ добавляет, что сенатор не просто поднял руку на девушку, он помешал журналистке работать, что противоречит законодательству. Теперь телекомпания планирует взять под особый контроль ситуацию с нападением и не намерена прекращать выпускать репортажи посвященные деятельности Мархаева.

Ранее сенатор Мархаев, который претендует на пост мэра Улан-Удэ, атаковал корреспондента РЕН ТВ. Такой оказалась реакция на вопрос о его возможной причастности к сети подпольных казино в городе. Парламентарий начал бить девушку и выкручивать ей руку, а его помощники напали на оператора, снимавшего происходящее. В результате инцидента работники канала получили травмы.

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Автор: Алла Ларионова
#нападение #сми #сенатор

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