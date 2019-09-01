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19:45   1 Сентября 2019
Россия

Бер уверен, что объяснения Друзя перед зрителями ничего не изменят

Бер уверен, что объяснения Друзя перед зрителями ничего не изменят

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил вернуться магистру Александру Друзю в программу «Что? Где? Когда?», но с условием. Бывший игрок должен объясниться перед зрителями в эфире телевикторины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения [в телеигру] очень высока», — отметил генеральный директор Первого канала, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что Друзь вернется в программу.

Беседуя с «Политикой сегодня», знаток и экс-главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер рассказал, что не может оценивать шансы возвращения магистра Александра Друзя в клуб «Что? Где? Когда?», поскольку «про человека уже все известно».

«От меня это никак не зависит. Я не понимаю, что Эрнст вложил в понятие "объясниться". О чем тут можно объясниться, и что это изменит. Про человека уже все известно. Если канал ничего не смущает — это значит ничего не смущает: это их репутация, а не моя», — говорит журналист.

Напомним, что тогда еще главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?», знаток Илья Бер обвинил магистра ЧГК Александра Друзя в предложении продать ему ответы на вопросы в телешоу для выигрыша. Друзь в ответ заявил, что Бер сам его спровоцировал, предложив сделку. В итоге обоих отстранили от проектов Первого канала.

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Автор: Валерия Крутецкая
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