Бер уверен, что объяснения Друзя перед зрителями ничего не изменят

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил вернуться магистру Александру Друзю в программу «Что? Где? Когда?», но с условием. Бывший игрок должен объясниться перед зрителями в эфире телевикторины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения [в телеигру] очень высока», — отметил генеральный директор Первого канала, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что Друзь вернется в программу.

Беседуя с «Политикой сегодня», знаток и экс-главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер рассказал, что не может оценивать шансы возвращения магистра Александра Друзя в клуб «Что? Где? Когда?», поскольку «про человека уже все известно».

«От меня это никак не зависит. Я не понимаю, что Эрнст вложил в понятие "объясниться". О чем тут можно объясниться, и что это изменит. Про человека уже все известно. Если канал ничего не смущает — это значит ничего не смущает: это их репутация, а не моя», — говорит журналист.

Напомним, что тогда еще главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?», знаток Илья Бер обвинил магистра ЧГК Александра Друзя в предложении продать ему ответы на вопросы в телешоу для выигрыша. Друзь в ответ заявил, что Бер сам его спровоцировал, предложив сделку. В итоге обоих отстранили от проектов Первого канала.