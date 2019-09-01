Украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук 1 сентября поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию правительства на электросамокате, поделившись соответствующим роликом на своей странице в Facebook.

Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы в четверг, 29 августа, сформировала новый состав кабмина, который возглавил Гончарук.

На кадрах новый глава правительства отмечает, что на этих этажах находятся десятки кабинетов, где работают тысячи людей. По словам политика, коридоры на новом месте его работы достаточно длинные для использования самоката.