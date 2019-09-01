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 РЕН ТВ прокомментировал нападение сенатора Мархаева на журналистку канала

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ФАН опубликовал кадры из освобожденного от террористов города Ат-Тамана в Сирии

 Опубликованы первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии

Опубликованы первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии
19:31   1 Сентября 2019
Весь мир

Опубликованы первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии

Опубликованы первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии

Христианско-демократический союз (ХДС) пока побеждает на выборах в парламент федеральной земли Саксония в Германии. Ей пока удалось набрать 32%. Правая партия «Альтернатива для Германии» оказалась на втором месте с 27,5%. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, которые были обнародованы в воскресенье, 1 сентября.

Третье место сейчас занимает Левая партия с 10,5%, а на четвертом оказались «зеленые», набрав с 9%. Социал-демократическая партия Германии демонстрирует свой наихудший результат на выборах в региональные парламенты, набрав лишь 8%. Однако именно эта партия идет паервой на выборах в парламент федеральной земли Бранденбург с 27,5% голосов, тогда как правая «Альтернатива для Германии» там так же занимает второе место с 22,5%. ХВС здесь идет третьим с 15,5%. У левой партии 11%, а «зеленые» набрали 10%.

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Автор: Алла Ларионова
#германия #выборы #экзитпол

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