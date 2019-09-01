«Оппозиция» использует активистов для травли федеральных СМИ на незаконных митингах

Сотрудники федеральных СМИ на незаконном шествии оппозиции в Москве в субботу, 31 августа подверглись настоящей травле со стороны митингующих. Сплоченная группа людей обступила журналистов и принялась их оскорблять. Об этом пишет ФАН.

Освещение такого рода акций крайне важно для медиа и аудитории. Разнообразие точек зрения в СМИ способствует наиболее широкой оценке событий. Кроме того, без замалчивания различных сторон ситуации зрителю или читателю проще понимать истинное положение вещей. Однако оппозиция, нагло попирая свободу слова, оказывает давление на федеральные средства массовой информации.

Корреспонденты Первого канала и телеканала Россия-1, пытавшиеся поговорить с участникам оппозиционных сходок и представить общественности материал с незаконной акции, попали в центр кольца из людей, которые на пустом месте принялись выкрикивать «позор», «пропаганда», а также лично оскорблять сотрудников СМИ.

На любые аргументы и вполне адекватные вопросы о точке зрения митингующих, их перебивали и перекрикивали. Таким образом митингующие вели себя и на предыдущих акциях. При этом оппозиционно настроенные медиа с такими проблемами на этих акциях не сталкиваются. С ними общаются весьма вежливо и не мешают работать.

Однако во время разрешенного митинга-концерта в честь Дня флага России оппозиционные СМИ никаким гонениям не подвергались. Их сотрудники без проблем занимались освещением мероприятия. Этот факт ярко демонстрирует то, насколько сильно в данном вопросе отличается акция властей от незаконных акций оппозиции. «Несогласные» изо всех сил пытаются отрабатывать митинги, представляя людям лишь «нужный» взгляд на происходящее. Организаторам беспорядков не выгодно допускать тиражирование иной точки зрения. Из-за этого страха им приходится использовать участников своих акций для травли федеральных СМИ.