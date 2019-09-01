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Съевший жену британец устроился поваром в лечебницу для маньяков в Британии

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18:44   1 Сентября 2019
Весь мир

Съевший жену британец устроился поваром в лечебницу для маньяков в Британии

Съевший жену британец устроился поваром в лечебницу для маньяков в Британии

В лечебницу для маньяков Бродмур в Великобритании устроился на работу новый повар. Им, по данным местных СМИ, является ранее осужденный за жестокие преступления сексуальный маньяк.

В 2008 году британец убил двух женщин, после съев одну из них. Одна из жертв была его супругой.

Находясь в заключении, он проявил себя как хороший повар. После чего преступника пригласили на место повара в психиатрическую больницу строгого режима.

 

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Автор: Алла Ларионова
#британия #маньяк #повар

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