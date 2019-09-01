Съевший жену британец устроился поваром в лечебницу для маньяков в Британии
В лечебницу для маньяков Бродмур в Великобритании устроился на работу новый повар. Им, по данным местных СМИ, является ранее осужденный за жестокие преступления сексуальный маньяк.
В 2008 году британец убил двух женщин, после съев одну из них. Одна из жертв была его супругой.
Находясь в заключении, он проявил себя как хороший повар. После чего преступника пригласили на место повара в психиатрическую больницу строгого режима.
He told pals he 'loves to cook' https://t.co/YzIpbdnI3K— Daily Star (@Daily_Star) September 1, 2019