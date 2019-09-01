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 Пенс заверил, что США продолжат поддерживать Украину

Пенс заверил, что США продолжат поддерживать Украину
18:29   1 Сентября 2019
Весь мир

Пенс заверил, что США продолжат поддерживать Украину

Пенс заверил, что США продолжат поддерживать Украину

Вице-президент США Майкл Пенс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, куда прибыл для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, передает Reuters. ​​​

По итогам беседы с украинским главой Пенс сказал, что Соединенные Штаты продолжать оказывать различную поддержку Украине.

В Варшаве в мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой принимают участие около 250 официальных лиц из разных государств. Среди них президент и канцлер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Майкл Пенс. На самом высоком уровне в мероприятии принимают участие Болгария, Словения, Черногория, Исландия, Хорватия, Грузия, Латвия, Албания, Мальта, Словакия, Чехия, Венгрия, Эстония. 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #украина #пенс #зеленский

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