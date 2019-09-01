Число жертв стрельбы в техасской Одессе возросло до семи человек

Полиция американского города Одесса в штате Техас, где накануне в субботу неизвестный открыл стрельбу на дороге, сообщает, что число погибших увеличилось с пяти до семи, и еще один раненый остается в критическом состоянии.

Заявление полиции в воскресенье приводит агентство Associated Press.

«Полиция Одессы заявила, что число жертв теперь достигает семи человек. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии», - говорится в сообщении.

При этом телеканал ABC News приводит заявление исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана о том, что полиция ведет расследование по факту стрельбы, но к настоящему моменту не готова сказать что-то определенное о мотивах совершенного преступления.

Напомним: накануне 31 августа неизвестный белый мужчина примерно 35 лет, как его идентифицировали полицейские, открыл стрельбу на дороге между городами Одесса и Мидленд на юге США. Полиция ликвидировала стрелка, однако к настоящему моменту его личность и мотивы не установлены, также не сообщается, из какого оружия он вел огонь.